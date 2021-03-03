最高法公布典型案例　猥褻兩10歲以下男童判囚10年

內地最高人民法院周二（2日）舉行有關保護未成年人的新聞發布會，除宣布成立少年法庭工作辦公室外，亦發布4宗未成年人權益司法保護的刑事案例，其中1宗為猥褻兩名未滿10歲男童的案例。由於犯罪手段惡劣，並導致受害人患有心理創傷，因此判處10年有期徒刑。最高法院希望藉以引起社會關注。

案件在2017至2019年發生，兩受害人黃某甲、黃某乙是兄弟，當時分別為5歲及7歲。被告鄒某與受害人的母親屬同鄉，他曾屢次在託管受害人期間，猥褻兩人的生殖器，並播放淫穢影片予他們觀看。直至2019年2月，受害人母親發現他們表現異常後報警，遂將作案者拘捕歸案。

公安機關在其手機中查獲受害人的裸體照、多名身份不明男童的生殖器照片，以及大量的淫穢影片。由於鄒某利用與被害人家庭熟悉的機會或受委託照看兒童的機會，對未成年幼童實施猥褻，且犯罪情節惡劣，因此予以嚴懲。

值得留意的是，在未修改及實施新訂刑法前，條款只規定「猥褻兒童的，依照前兩款的規定從重處罰」，但現列明猥褻兒童將處以5年以下刑法、而有犯下標明情形則判5年以上有期徒刑。