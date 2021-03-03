首次與福奇網上對話　鍾南山：新冠群體免疫至少要兩三年

中國國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山，周二（2日）晚在廣州出席由愛丁堡大學組織舉辦的國際疫情防控專家研討會，首次與美國著名傳染病學專家福奇博士進行網上對話，探討全球抗疫合作等話題。當中鍾南山預計，縱使疫苗陸續面世，至少要有兩、三年時間，全世界才能實現群體免疫。

鍾南山認為，想要終止新冠肺炎疫情，就需要由每個國家的決策層基於科學、基於證據去進行恰當的決策，需要全球團結。福奇則指，全球合作之所以重要，一是出於道義責任，二是在於病毒變異。僅僅一個國家的成功防疫是不夠的，如果不開展跨國合作，病毒會在跨國傳播中快速變異，反過來又會衝擊已經成功防疫的國家；各國要保持團結合作的精神，推進全球衞生健康網絡的工作，每一個國家都在過程中學習和吸取痛苦的經驗和教訓，「十年之後、二十年之後，都不能忘記」福奇又指，比如對付麻疹和小兒麻痹症，都是全球合作的成功例子，防治新冠肺炎也沒理由不成功。

針對眾說紛紜的「群體免疫」，鍾南山認為不能夠用一些不科學、不人道的「自然免疫」手段達到群體免疫效果。他說：「隨着疫苗的研發和陸續上市，我覺得至少要有2至3年的時間才能實現世界範圍內的群體免疫」。福奇認為，面對疫情，不能夠操之過急恢復所謂的「正常的生活」，否則很可能會面對疫情反撲，會有很大的風險，但如果動作太慢，復甦也可能會是一個痛苦而緩慢的過程。

鍾南山也同意福奇「重啟經濟不能操之過急」的觀點；鍾表示，去年全球許多國家的GDP都有所下降，中國的GDP在去年上半年也有所下降，但在下半年恢復了正常的經濟發展；中國花了很長時間考慮甚麼時候能夠復工復產，去年一直到疫情基本得到控制2個月後，中國才重新開放經濟活動及復課，這方面中國作了很嚴格的規定；相對地不少國家過快復工復產，疫情再次反撲。

對於未來一年的預測，福奇說：「在一年之內，我們不可能讓全世界的人都打上疫苗，但我預測我們已經能夠較好地控制疫情了。」他預期經濟能夠復甦，跨國境的旅遊、出行也能夠重現。鍾南山則說：「我個人對未來還是很樂觀的，因為我們的方向是對的，大部分國家目前的傳染病例正在減少。一年以後會是甚麼樣還很難預測，但一年以後所有的情況都會比現在要更好。」