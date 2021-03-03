大額單配送費超低惹爭議　外賣騎手改口道歉

內地近日又傳出送外賣員被平台壓榨工資的消息，廣東省廣州市一名美團騎手（即送外賣員）在社交網發表影片稱，接到一張價值1,000元（人民幣，下同，約1,200港元）奶茶的訂單，配送費卻僅5元（約6港元），直斥：「能再惡心一點嗎？」惟數日後該騎手改口稱事件是自己看錯，並拍片上網道歉。

從該名趙姓騎手上周六（2月27日）發出的影片顯示，當日他的外賣箱裏放了4袋奶茶，車的把手掛了2袋，手上又拿着3大袋，合共至少9袋。片段經內媒轉載後，大部分網民都認為配送費太低，不合理。美團客服回應時稱，配送費是系統根據距離計算，這種情況可以申請重量補貼，後期還有大額單補貼。

到周一（3月1日），趙男突然發片道歉，改口稱當天接的訂單其實價值700多元（約850港元），而配送費則是9.4元（約11港元），另加大額訂單補貼5元（約6港元），合共14.4元（約17港元）。他又稱自己看錯信息，未予核實便發片，誤導了大家。

不過有其他美團騎手向內媒表示，曾遭遇相似的大額訂單情況，在配送完成後申請補貼時未獲平台回應，更有騎手稱自己從此不接此類訂單。