微軟指控華黑客入侵電郵服務組件　竊國防科研資料

美國科企微軟和外部研究人員周二（2日）指控，一些受中國政府資助的黑客，利用新發現的微軟電郵服務組件「Exchange Server」漏洞，遙距入侵電郵帳戶並安裝惡意軟件，主要目標是美國的大學、國防承包商、律師行及研究傳染病的人員等。

負責客戶安全的微軟副總裁伯特（Tom Burt）在網誌發表文章指，今次網攻由黑客組織「Hafnium」發起，稱之為在中國境外營運、獲政府支持的實體。該組織利用該電郵組件不同版本中4個此前從未發現的漏洞，獲得登入許可並假扮成目標，入侵後遙距控制伺服器，從而由目標團體的網絡竊取資料。

微軟表示，該黑客組織雖然以中國為基地，卻利用在美國租借的虛擬私人伺服器發動攻擊，藉此避過偵測。微軟未有透露遭網攻的特定目標名單，也沒有說明多少團體受影響，但稱今次網攻未有影響個人電郵帳戶或雲端服務，又指已發布修復漏洞的安全更新，呼籲相關用戶盡快更新。

網絡安全公司Volexity表示，今年1月發現黑客利用其中一個漏洞，遙距竊取多個用戶郵箱的全部內容。戴爾公司（Dell）旗下網絡安全部門SecureWorks則指，發現周日（2月28日）一夜間，接觸微軟電郵服務組件的活動激增，公司約有10個客戶受影響。中國駐美大使館暫未有回應指控，但中方一直否認從事網絡間諜活動。