兩岸主教就職儀式強烈對比　台南主教高舉教宗任命書

台灣駐教廷大使館周二（2日）出版最新一期通訊，透露台南主教李若望就職時高舉教宗任命書，反觀大陸青島主教陳天浩就職儀式卻全程隻字不提教宗，令兩岸主教就職儀式形成強烈對比。

通訊透露，李若望去年11月14日獲得教宗方濟各任命，今年1月1日舉行祝聖典禮，內頁刊登他向群眾高舉教宗任命書的巨幅照片，顯示他對教宗的推崇與感謝。不過，去年底陳天浩就職的程序卻有很大差異。據大陸官方的新聞稿，只提到陳天浩祝聖儀式是由中國政府自設的天主教愛國會主席房興耀主持，隻字未提教宗授權，儀式照片也未見教宗任命書。

依照天主教教義，主教皆須由教宗任命。台媒引述學者指出，大陸政府日前宣布5月將實施更嚴格的「宗教教職人員管理辦法」，其中第16條明訂主教產生方式是「由中國主教團批准並祝聖」，完全未提到教宗任命這個關鍵程序，有違背梵中協議內容的嫌疑。

美媒上月19日以中國背棄與教廷的協議」為題報道，中國與教廷簽署協議的目的是想消滅不聽政府話的地下教會，之後悄悄撕毀協議實質內容，制訂宗教新法排除教宗對中國天主教的影響力。