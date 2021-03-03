內地多家社區團購企業涉不當價格行為　被罰50至150萬人民幣

國家市場監管總局周三（3日）公布，去年下半年，部分社區團購企業利用資金優勢，大量推出價格補貼，擾亂市場價格秩序，引發社會廣泛關注。該局根據價格監測線索，先後對橙心優選（北京）（橙心優選）、上海禹璨信息技術（多多買菜）、深圳美團優選科技（美團優選）、北京十薈科技（十薈團）、武漢七種美味科技（食享會）等5家社區團購企業，立案調查涉嫌不正當價格行為。

經查，橙心優選、多多買菜、美團優選及十薈團等4家企業，在依法降價處理鮮活商品、季節性商品、積壓商品等商品外，為了排擠競爭對手或者獨佔市場，以低於成本的價格傾銷，擾亂正常的生產經營秩序，損害其他經營者的合法權益，違反《中華人民共和國價格法》第十四條第(二)項規定。同時，橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團、食享會等5家企業利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者與其進行交易，違反《中華人民共和國價格法》第十四條第(四)項規定。

該局依法對橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團等4家社區團購企業，分別處以150萬元（人民幣，下同，約180萬港元）罰款，對食享會處以50萬元（約60萬港元）處罰。