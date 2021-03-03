中美南海2034年爆熱戰為主題　美國退役海軍寫小說警惕國際

中美近年關係緊張，有兩名退役美軍假想中美兩國會在2034年於南海爆發衝突，並寫成小說《2034：關於下一次世界大戰的小說》（下稱《2034》），希望藉以警惕世人要避免犯下走上熱戰之路的錯誤。

《2034》由退役4星海軍上將斯坦夫里迪斯（James Stavridis）及退役海軍阿克曼（Elliot Ackerman）合同撰寫，內容多取材自兩人服役期間的經歷，例如故事首幕主角Sarah於南海指揮艦隊時遇上一艘擱淺的中國漁船，原來漁船實際上正運送電腦硬件，片段源自斯坦夫里迪斯於南海服役的經驗。兩人亦參考自身及身邊的人去設計角色，包括故事中林保（音譯Lin Bao）一角正是斯坦夫里迪斯的中國籍舊同學，但在美國接受教育。

他們指出在寫小說期間，國際間發生不少大事，如去年初伊朗革命衞隊指揮官蘇萊曼尼被無人機刺殺及新冠肺炎大爆發，令小說不得不改寫數遍。斯坦夫里迪斯如《2034》所述估計因一連串無意為之的錯誤，導致熱戰在南海發生，相信伊朗、俄羅斯及印度亦會扮演重要角色。兩人表示故事雖設想在2034年，但強調這並非斷言2034年會爆發中美熱戰，且有可能更早發生，希望藉本書指引世界如何避免戰爭。