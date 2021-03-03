洗腦歌配趣怪表情片內地爆紅　換臉App涉私隱問題下架

內地社交網及短片平台近日經常聽到一首名為「螞蟻呀嘿」的洗腦歌，配以不同人物轉動眼睛、搖頭擺腦的特效影片。製作這種影片只需一款變臉手機軟件（App），便可以令硬照轉化成動態畫面。一些網店趁機提供代製影片服務，但有律師提醒，隨意上傳個人照片恐造成洩漏私隱和侵權的風險。

該音樂原曲來自羅馬尼亞樂團，其後在全球翻錄成不同版本，歌詞聽起來像在唱「螞蟻呀嘿，螞蟻呀呼，螞蟻呀哈哈」。用來製作特效影片的軟件名為Avatarify，其實是一款換臉軟件，可於蘋果手機App Store下載。該App跟早前爆紅的另一款換臉軟件ZAO近似，同樣利用AI技術將照片移花接木，變出各種趣怪表情，亦可製成影片。

由於這軟件只能在蘋果手機上下載，製作亦需一定技巧，市面隨即湧現各種類似軟件，操作更簡便。另電商平台上也出現影片代製的服務，收費豐儉由人。不過北京雲嘉律師事務所律師趙佔領提醒，上傳個人照片尤其是證件照片，可能導致私隱信息洩漏甚至被倒賣，恐危及個人帳戶和財產安全。未經授權使用他人照片製作並傳播相關內容，也會侵犯他人的隱私和肖像權。

Avatarify於周二（2日）凌晨已從中國區App Store下架，原因官方未說明。有網民猜測，或與早前ZAO涉違隱私安全等問題而下架相同。