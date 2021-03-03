全國兩會開幕在即　首都實施交通管制

第十三屆全國人大、政協第四次會議（全國兩會）分別於周五（5日）和周四（4日）開幕。內媒報道，北京周三（3日）起實施交通管制措施。

北京地鐵公司官方微博消息，自周三下午2時起至另行通知，地鐵2號線前門站A出口臨時封閉，乘客可從其他出入口進出站。

北京市公安交管局通報，周四午後至晚間，長安街及其延長線、前三門大街、東西二環北段、東南三環、西四環、西五環北段、北五環東段、三里河路、車公莊大街、動物園路、阜石路、機場高速、京滬高速等路段，將會分時分路段採取臨時交通管制措施。當局提醒市民出行前透過北京交警微博、室外顯示屏、導航軟件等渠道及時了解交通出行信息，並在有臨時交通管制措施路段服從交警指示。

官方周三發布全國人大會議議程，包括審議政府工作報告、審查國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和2035年遠景目標綱要草案、審查2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2021年國民經濟和社會發展計劃草案；審查2020年中央和地方預算執行情況與2021年中央和地方預算草案的報告、2021年中央和地方預算草案等。