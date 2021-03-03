台男改名長25字打破紀錄　感覺重獲新生

台灣台南市一名男子有感世事無常，只有名字能自己掌握，於是在上月登記將名字改成共25個字，成為全台最長的名字。他表示改名後感覺人生重新開始，很開心。

47歲男子黃鑫翔上周五（2月26日）前往台南市安平戶政事務所辦理改名，新的名字為「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」。由於利用電腦打印身份證名字最長只有15個字，超出此數需用手填寫，工作人員因此試寫3次後，決定將其名分成三行寫上身份證空格內。

此前台灣最長名字的紀錄原本由台北市一名男子保持，名為「晋瑋台灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，共19字。如今黃男打破了這項紀錄，他更表示未來還想再改更長的名字。該戶政事務所主任黃茂崑表示，台灣法例未限制名字字數，但每人僅可改名3次。

對有人質疑他改名的行為太瘋狂，黃男認為，人生有很多事情無法掌握。他原本在親戚的公司打工，生活算得上一帆風順，但4年前突遭解聘，令他大受打擊。如今他開的士維生，車上裝設卡拉OK設備，有如歡樂車，反而過得快活。他平時拜神，認為冥冥中受神明照顧，希望新名字的內容與神明有關，可獲保佑。