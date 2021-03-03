警披露貨拉拉女生跳車亡案情細節　正式拘捕涉事司機

湖南長沙女子車莎莎上月使用內地搬運平台貨拉拉（香港稱「Lalamove」），期間不明跳車導致死亡。警方周三（3日）公布，經調查後指出車內未發現打鬥痕跡，受害人衣服亦未有被撕破，死因是頭部與地面碰撞。另外，涉事司機周某春在行駛期間駛偏原定路線，車莎莎4度提出問題並要求停車，惟未獲理會。車某隨後離開座椅將身體探出窗外，周某春亦未有警告及完全煞車。目前，監察機關已批准逮捕周某春。

車莎莎生前與周某春曾發生爭執。車某搬運物品15次時曾多次被周某春催促，稱司機等待時間超過40分鐘會被收取額外費用，但車某並未理會；周某春其後為節省時間及搶接下一單業務，擅自更改行車路線。車某發現後投訴，被對方以惡劣語氣回應。

警方的調查提到，法醫檢驗顯示，受害人的衣褲無被扯破、衣服及指甲並無周某春的基因、身體表面無搏鬥痕迹等。偵查的368個監控片段中拍到，涉事車輛未有大幅搖擺、頻繁變道等行駛軌迹異常的情況；副駕駛座的窗戶半開，無法看清車內情況。從模擬實驗得出，若當事人起身將上半身探出車窗外，可導致從車窗墮車的結果。公安機關於上月23日以涉嫌過失致人死亡罪，刑事拘留周某春。