美軍申270億美元　加強印太兵力制華

美國繼續加強軍事部署，應對中國的威脅及挑戰。美國印太司令部周一（1日）向國會提交報告，表示2022年至2027年需要270億美元（約2,100億港元）的威懾資金應對中國，包括採購新武器、加強與盟友的軍事合作等，全面提升在區內的軍力。

報告由印太司令部司令戴維森撰寫，與去年的提議相比有數項關鍵變動，包括建立新的導彈防禦及雷達系統、演習設施、情報分享中心、補給站、測試靶場，並與盟友及夥伴舉行演習。司令部再次提出在西太平洋戰略重地關島，建立造價16億美元（約124.8億港元）的360度持續整合防空能力，在帛琉部署造價2億美元（約15.6億港元）的高頻雷達系統，以及斥資23億美元（約179.4億港元）在太空部署雷達。

司令部也提議斥資33億美元（約257.4億港元），發展射程逾500公里的陸基長程火力，在「第一島鏈」建立生存力極強的精確打擊網絡。戴維森此前表示，首要任務是2026年在關島部署陸基神盾導彈防禦系統，保護當地美國公民及部隊。現時上址設有薩德導彈防衞系統，但它的AN/TPY-2雷達能力較弱，無法提供360度的防護。

報告摘要寫道：「這份報告提出的需求，是透過在危機時投射實質的戰鬥力量，說服潛在對手任何先發制人的軍事行動，都將付出高昂代價及很可能失敗。這包括提供數個靈活的威懾選項，其中有在威懾失敗的情況下，全面執行（作戰計劃）。」