年輕女子試穿童裝掀熱潮　欠衞生兼撐壞衣服

內地近日掀起一股試身打卡的熱潮。多個社交平台出現大量年輕女子在某連銷服裝店試身的照片和影片，然而她們試穿的竟是童裝。對於她們只試不買的行為，不少網民紛紛指摘。亦有家長不滿衣服被試穿撐至變形，同時擔心有衞生問題。

只要在內地社交網輸入成人試穿童裝的關鍵字搜尋，便出現大量成年女性穿上童裝拍攝的照片或影片，甚至有博主分享穿搭童裝的攻略，如「童裝110尺碼可以當緊身T恤穿，身材好的可以把衣服底邊捲起來，搭配高腰褲，這樣會更性感」。童裝110尺碼是供約4歲的小童穿着。有人認為能穿上該尺碼的童裝，就證明身材好，因此愈來愈多年輕女性爭相仿效。

由於童裝領口小，成人試穿很容易撐至變形。另女性在試穿過程中亦容易沾上粉底液、唇膏等化妝品，令衣服被迫當成瑕疵品出售甚至丟棄。有服裝店員要求顧客試身前確認衣服狀況，一旦試穿後污漬，便需買下衣服。有店員指出，類似衣服被沾污的情況，一天有十多二十件。

日前有網民稱，該連鎖服裝店已禁止成人顧客試穿細碼童裝，但有內媒前往位於北京的多家分店，嘗試拿細碼童裝前往試身，僅在其中一家分店遭店員勸阻。