台富商涉經營網上賭博　犯罪所得近595億新台幣

台灣台中市警方去年拘捕號稱身價百億的公司總裁莊周文，指他及旗下12間公司涉嫌經營網上賭博和洗錢機房，犯罪所得近595億元（新台幣，下同，約169億港元）。台中地檢署周三（3日）完成偵查，依賭博、洗錢及組織犯罪防制條例等罪起訴莊男及其名下多家公司。

據警方調查，擁有馬來西亞拿督銜頭的莊男，自2016年起經營網上賭博平台。為方便整合業務，莊男成立多家公司分別負責測試網絡遊戲穩定度、網站美術及編輯設計。為擴充平台規模，他同時對外招攬532家賭博網站及54家賭博系統供應商。

去年1月，警方搜查位於台中市西屯區華美西街的一個洗錢轉帳機房，查出該機房自2014年起共經手賭款高達1,232多億元（約349億港元）。自去年8月至今年1月，警方再發動5次搜查。期間莊男一度逃亡近3個月，直至去年11月在彰化落網。連同莊男在內，檢方至今已傳喚32人到案。

經查，莊男將網絡賭博平台的非法所得，透過地下匯款方式分批匯入台灣，自2016至2019年涉及逃漏個人綜合所得稅額約2.1億多元（約6,000萬港元）。莊男在逃亡前，曾出售多輛名下超跑及多筆房產，檢方事後追回約8.5億元（約2.4億港元）賣地所得，以及13輛超跑。另檢方目前共扣查莊男名下41筆房產、768台伺服，現金約2.6億元（約7,400萬港元）、265萬美元（約2,100萬港元），合共查扣價值約25億多元（約7.1億港元）。但莊周僅承認逃漏稅，除否認洗錢，又辯稱自己只是平台系統供應，不知道平台經營網上賭博。