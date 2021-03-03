中國新型商業火箭料明年首飛　具一箭20星發射力

由中國長征火箭有限公司推出的商業運載火箭捷龍三號，計劃於2022年實現首次飛行試驗。據指該火箭是同系列中 運載能力最強，具備一箭20星以上的發射能力，可望提到中國在商業衞星發射市場的競爭力。

全國政協委員、中國航天科技集團一院運載火箭專家姜杰院士周三（3 日）向記者稱，由中國航天科技集團有限公司一院抓總研製的捷龍三號固體運載火箭，於去年底已完成審批，研製工作已全面展開。在這之前，同系列已推出捷龍一號和捷龍二號，前者於2019年8月成功首飛，並計劃於今年將完成2至3次發射任務。

捷龍三號不論箭體直徑、運載能力和整流罩包絡空間，均為同系列中最大。火箭採用四級固體串聯結構，箭體最大直徑2.64米，起飛質量140噸，500公里太陽同步軌道運載能力1.5噸，配備直徑3.35米的複合材料整流罩。火箭單位載荷的發射成本預計可降至每公斤1萬美元（約7.8萬港元）。

據悉，捷龍三號將在山東完成總裝測試工作，再直接轉載到發射船實施海上發射，打破多次分解拆裝的傳統測發模式，有望將商業發射服務合約履行周期縮短至6個月，大幅提高發射效率。另火箭配備的框架式發射裝置，適用於海上和陸地兩種發射方式。