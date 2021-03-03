新疆剩餘勞動力逾60萬人　智庫倡送外省工作惹議

外媒近日引述內地智庫一份報告指，新疆少數民族貧困地區有逾60萬人剩餘勞動力。為保持地區穩定、減少暴亂，智庫建議把他們送往各較富裕省份工作，既增加收入，同時可「改變他們的思想和認識，改造價值觀、人生觀」。言論近日引起爭議，涉事報告已經下架。

文件名為《新疆和田地區維族勞動力轉移就業扶貧工作報告》，由天津南開大學中國財富經濟研究院在2019年提交。研究認為，新疆剩餘簡單勞動力嚴重過盛，建議當局指令內地東、中部地區每年安排新疆勞務人員輸入，緩解各省勞動力需求緊張問題。

報告指出，和田地區共有252萬人口、80多萬戶，當中70.53萬戶為登記貧困戶，全部勞動力約130萬人。研究認為，參與新疆暴亂人員屬於少數，當局政策應從「短期高壓」轉變為長遠出發，加強政治教育、國家通用語言文字教育、技能培訓等，「感化、融化、同化」少數維族人員，引導他們融入到東部、中部各個更加發達地區。

對於上述研究，德國專家鄭國恩（Adrian Zenz）認為，報告直言新疆有過剩人口「令人驚愕」。中國外交部曾發聲明回應稱，報告僅反映作者的個人看法，多數內容與事實不符。有外媒周二（2日）引述匿名中國學者指出，中方近年已將至少60萬少數民族勞工，自新疆送往各省工廠，部分人須離家3,500公里。