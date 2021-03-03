立陶宛擬脫離與大陸合作機制　考慮在台設辦事處

大陸與東歐國家領導人峰會上月舉行期間，有傳部分國家拒絕陸方邀請，只派低級官員出席，當中包括曾支持台灣加入世界衞生組織的立陶宛。據當地國營電視台周二（2日）報道，該國外交委員會通過決議，脫離由大陸主導的合作機制，又計劃在台灣成立經濟代表處。台外交部對此表示歡迎。

報道引述立陶宛國會外交委員會主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis）稱，大陸上月與東歐17國達成合作機制，是企圖接管中東歐各國的基礎建設，而該國外長蘭斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在國會通過決議後，也指出上述合作機制幾乎沒給該國帶來好處」，且因各國對大陸立場不同，或導致分化。不過他強調立陶宛並非現在便脫離合作機制，而是應考慮推動對華關係比較有效的方法。

台外交部發言人歐江安周三（3日）表示，注意到相關報道，對於任何有助於深化台灣與立陶宛友好關係的構想，台方均秉持歡迎的立場。關於立陶宛國會人士提及該國政府規劃將在台設立代表處，歐則表示目前沒有進一步訊息。另對立國是否考慮脫離與大陸的合作機制，並深化對台關係，她同樣沒有評論。