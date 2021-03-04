將孟晚舟當貿戰籌碼　特朗普被指言論可惡

中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡案，周三（3日）在加拿大卑詩省最高法院再度開庭，辯方正要求法庭終止引渡孟晚舟。孟晚舟的代表律師在庭上力陳，美國前總統特朗普在孟晚舟於溫哥華被捕後，揚言會介入案件的言論，是濫用程序，將孟晚舟貶低成中美貿易戰的籌碼，有損加拿大司法制度。

孟晚舟的代表律師佩克（Richard Peck）在庭上指出，特朗普於2018年12月11日，即孟晚舟被捕後10天時說：「如果我認為這對有史以來最大的貿易協議有好處，重要的是對國家安全有好處，我當然會干預。」佩克指特朗普這番話「可惡」，將孟晚舟由一個「人」，貶低成中美貿易戰的籌碼，這觸動了人類尊嚴的核心；這也是首次有要求引渡國的元首評論被引渡者。

佩克續指，特朗普將摧毀華為作為對華貿易戰的一部分，而即使特朗普已卸任，有關談判仍在繼續，以此反駁控方宣稱特朗普是否濫用程序已無意義的說法。佩克亦指出，美國到現在也未能提供真正的證據，證明華為和中國政府之間的聯繫；而美國則因為希望在5G科技競賽上搶佔首位，因而盯上了孟晚舟。

第2位發言的辯方代表律師舒爾曼（Isabel Schurman）舒爾曼指出，特朗普在說明他會如何干預孟晚舟案時，使用了第一人稱「我」，這就意味着特朗普在濫用權力。她又指出，即使美國換了新總統，特朗普的言論在說出來的時候已造成傷害，無法挽回。