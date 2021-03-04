珠海首見白鶴　極危物種全球僅4000多隻

廣東省珠海市斗門區雷蛛墾區日前發現白鶴，也是當地首次有該國家一級保護野生動物的觀測紀錄。

珠海市觀鳥協會專業團隊上周六（2月27日）在雷蛛墾區新二圍發現一隻白鶴在塘裏散步，又不時停下來梳理羽毛。白鶴是罕見的候鳥，在廣東有紀錄出現僅第3次，對上兩次分別是於2019年12月在江門市發現9隻，以及今年1月在韶關市始興縣發現11隻。

白鶴是一種大型水鳥，全球僅存4,000多隻，被國際自然保護聯盟評估為極危物種。牠體長125至140厘米，成年站立時全身白色，飛行雙翼張開可見黑色的羽毛。該鳥為雜食性，植物種子、嫩芽、地下塊莖、魚類、蛙類、昆蟲等均為其食物。白鶴遷徙時經華東和華北，中途只在大型濕地短暫棲息，補充能量。主要越冬於長江中游，最大的種群位於江西鄱陽湖，小量於長江下游至東南、華南地區。

珠海位於東亞-澳大利西亞的候鳥遷飛區，擁有狹長的海岸線，水鳥活動範圍較廣，是候鳥遷徙的重要驛站，全市共有鳥類300多種。雷蛛墾區則擁有適應野生鳥類的優良生境；去年12月14日，該區便曾紀錄到國家一級保護野生動物黑臉琵鷺多達106隻。