央視旗下頻道CGTN獲法國批出牌照　重獲在歐洲廣播權

英國和德國早前撤銷中國中央電視台（CCTV）旗下英語新聞頻道中國環球電視網（CGTN）的播放牌照，CGTN將目標轉向法國。法國最高視聽委員會（CSA）周三（3日）宣布，批准CGTN的播放牌照申請，意味該媒體重獲在歐洲的廣播權，可以在英國等地播放節目。

CGTN去年12月向CSA提出申請，尋求在法律上認可其播放能力，只需符合兩項技術條件，包括透過法國的歐洲電信衞星（Eutelsat）播放，和從法國送出信號，而廣播內容並非審查項目。CSA周三審查確認CGTN符合上述兩項技術條件，並批出牌照。

CSA表示，由於英國脫歐，以及英國通訊管理局（Ofcom）根據當地法律撤銷CGTN牌照，CGTN負責人向該機構接洽，尋求認證其播放符合歐洲法律與法國規範；又指法國法律不要求透過衞星播放且擁有在當地播放能力的非歐洲頻道，在播放前進行事先授權，這些頻道能自由播出而不需事先審查，但要尊重當地視聽廣播相關法律。

CSA強調，將特別注意早前捲入政治爭議的CGTN是否遵守法律要求；該機構有權在CGTN播放煽動仇恨暴力或不尊重人類尊嚴、誠信等內容時，下令處罰或停播。根據1989年在歐洲理事會架構內簽署的《跨境電視協議》，只要CGTN能向其他簽署國申請到合法播放權，便可在仍是歐洲理事會成員的英國境內播放。