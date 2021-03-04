加國2華漢涉向中國富豪提供高利貸　經溫哥華樓市洗黑錢

加拿大卑詩省反洗黑錢委員會近日召開聽證會，調查黑錢流入當地賭場及樓市，情報專員供稱，有由兩名華裔男子控制的高利貸集團，近年向中國富豪提供私人按揭買入溫哥華物業轉手圖利，然後再還清按揭從而洗黑錢。

涉事集團由譚國俊（Kwok Chung Tam，音譯）及金寶京（Paul King Jin，音譯）控制，皇家騎警指控金寶京於中國經營地下銀行業務，透過向中國富豪借錢買賭場籌碼洗黑錢，他亦與卑詩省列治文市一間找換店合作，為中國、南美洲及加拿大毒販洗黑錢。

賭場反洗黑錢情報專員魯德尼基（Brad Rudnicki）表示，他們於2015年開始調查與譚國俊和金寶京高利貸集團有關的房地產貸款，發現賭客可借私人按揭購買及翻新溫哥華的物業轉手謀利，之後還清按揭，高利貸集團就可洗黑錢，形容這種借樓市洗黑錢手法為「溫哥華模式」（Vancouver Model）。

魯德尼基續指，透過買賣物業或籌碼洗黑錢的借款人均有相同之處，例如他們一般自稱「 學生」或「家庭主婦」。另外，調查亦揭露卑詩省多名提供私人按揭合約登記服務的律師與譚國俊和金寶京有關。魯德尼基無透露涉事律師身份，僅指其中一名律師處理過的一幢物業，8名住客均在同一間中國醫院工作，情況不尋常，該物業業主亦與譚、金有關。案件仍在調查中，譚國俊與金寶京均否認指控，他們早前被禁止進入卑詩省賭場5年。