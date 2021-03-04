拜登首份國安戰略指南　應對大陸威脅支持台港

美國總統拜登周三（3日）發表任內首份國家安全戰略指南，直指中國是唯一能挑戰國際社會的競爭對手，並明確指出會支持台灣和香港，應對中國脅迫、人權問題和不公平貿易行為，更揚言若美國的利益和價值遭到中國直接威脅，必要時會回應挑戰。

該份24頁的臨時國家安全戰略指南，提及「中國」的次數達20次，當中列出多項關乎外交發展的目標，包括恢復民主、提高美國競爭力和強化美國聯盟等。至於中美關係，指南直言「中國顯得過於自信，也是唯一有能力結合經濟、外交、軍事與技術能力，持續挑戰穩定和開放國際社會的競爭者」，美國需要恢復信譽與全球領導地位，將能確保是美國而不是中國制訂國際議程；又稱美方會在外交和軍事上找到定位，以保護盟友安全。

指南續指，拜登政府會支持中國大陸鄰近的地區和國家，以及商業夥伴應對其威脅，「我們會支持台灣這個主要的民主政體、重要的經濟與安全夥伴，這符合美國長期承諾。」指南亦表明會捍衞香港、新疆、西藏的民主和人權，會聯同其他國家合作，並確保美國企業與中國做生意時，不會犧牲美國價值觀。

指南又指，當中國的行為直接威脅利益與價值觀時，必要時會作出回應，包括對抗不公平與非法貿易行為、網絡威脅和傷害美國工人的經濟行為、削弱先進與新興技術的做法；指南同時提出需要與北京合作，以外交手法減少誤解與誤判風險。