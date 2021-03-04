華教授疑隱瞞千人計劃身份　涉詐騙遭FBI調查

曾參與內地「千人計劃」的3D基因組學科學家阮一駿教授，近日因向美國政府申請研究撥款時，懷疑隱瞞與中國研究機構的關係，被美國聯邦調查局（FBI）調查。

美媒周三（3日）報道，根據去年12月30日﹑FBI向緬因州班哥市聯邦法院入稟的一份誓章顯示，曾於康涅狄格州傑克遜實驗室任職的阮一駿，自2014至2020年擔任該實驗室17個項目的研究員，共獲美國國家衞生研究院撥款逾1,500萬美元（約1.17億港元）。但阮一駿未透露當時自己同時任職於華中農業大學和深圳市人民醫院，因此涉嫌違反聯邦法例中有關電訊詐騙的規定。

報道指，上述誓章於周二（2日）才披露，目前FBI已向法院申請查閱阮的電郵帳號，以獲取更多其與中國研究機構的合約資料，而傑克遜實驗室亦已將阮的電郵訊息提交調查。報道指出，當局目前仍未就調查向法院提出起訴內容，而聯邦調查局波士頓辦公室和波特蘭檢察官辦公室均未就事件回應。

資料顯示，阮一駿於1978年至1985年在華中農業大學獲微生物學學士和碩士學位，1994年在美國馬里蘭大學獲植物分子生物學博士學位，2002年出任新加坡基因組學研究院高級學科帶頭人、副院長，2012年加入傑克遜實驗室。他是全球3D基因組學創始人，其研究主要用於疾病的基因診斷、腫瘤精準診療及染色質3D結構與疾病發生的分子機制研究等。他曾受聘為華中農業大學「千人計劃」專家。