中宣部：今年將強化傳媒監管　記者證將經嚴格審核

中宣部傳媒監管局負責人近日接受內媒訪問，相關報道周四（4日）刊出。該負責人表示，今年是十四五規劃開局之年，當局將強化傳媒監管，完善記者管理制度，記者證將經嚴格審核發放。

報道指，今年傳媒監管局將建立完善監管長效機制、繼續深入展開「打擊新聞敲詐和假新聞專項行動」，查處真假記者互相勾結、採編人員暗裏串通，在各類網絡平台進行新聞敲詐，通過有償撤稿、廣告合作等方式勒索錢財等違法違規行為。一經查處，相關機構負責人將被追究責任。

報道稱，傳媒監管局將成立一支「政治過硬、本領高強、求實創新、能打勝仗」的新聞記者隊伍，在培訓過程中着力提高記者的政治素質、展開黨史教育。今年的新版記者證將嚴格審核發放，新證對記者有「四管」，包括管媒體、管內容、管人員、管行為，引導新聞記者積極宣傳黨的主張，傳播正能量。

報道認為，報紙是重要的新聞輿論陣地，傳媒監管局將認真履行報紙行業監管職責，引導報業把握正確政治方向、輿論導向、價值取向，以正面宣傳為主。同時，傳媒監管局將研究修訂《報紙出版管理規定》，落實報紙年檢、審讀、出版質量檢查等工作，嚴肅處理存在嚴重問題的報紙，強化監管。