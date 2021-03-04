台公開清點首批疫苗畫面　強調獲取數量未被虧待

台灣周四（4日）公布新增兩宗境外輸入新冠肺炎確診病例，患者分別來自尼日利亞和菲律賓，當地累計961人確診。關於周三（3日）首批抵台的11.7萬劑英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗，正進行檢驗及確認品質，預計最快本月15日起替醫護人員率先接種。就外界關注這次台灣直接從藥廠獲取的疫苗數量，莊人祥強調早前其他國家也是取得相同數量，台灣未被虧待。

莊人祥指出，得悉早前越南和泰國也獲得與台灣相同數量的疫苗，猜測應該是一大箱的出貨數量，但不清楚詳細原因。至於台灣向阿斯利康訂購共1,000萬劑疫苗的餘下部分何時交付，莊表示目前還未收到訊息。但他指出，一架飛機約可容載40萬劑疫苗，預計未來運送量應會增加。

此外，世衞組織疫苗全球獲取機制（COVAX）近日積極展開首批疫苗配送工作，台灣料可取得約20萬劑阿斯利康疫苗，但至今未獲通知到貨日程。莊又提到，台灣洽購由德國BioNTech與美國輝瑞合作研發的疫苗 ，目前也沒有新進展。

台灣衞福部食藥署周四公開首批疫苗抵台畫面，該批疫苗周三下午運抵機場外的低溫倉庫，在該署人員監督下正式開箱，隨後檢驗封緘小組立即核對疫苗批號、清點疫苗數量，同時檢查冷凍記錄，確保運送全程維持在一定溫度之下。

另近日深陷婚變傳聞的台灣乒乓球代表江宏傑，去年曾任防疫宣傳大使，但近日其宣傳海報已全數撤換，莊人祥表示，防疫宣傳每期都有不同主題，由不同人宣傳，否認換海報與江的婚變傳聞有關。