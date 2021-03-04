省內多地旱情嚴峻　塘庫見底學校停水

雲南省內近日多地遭遇嚴峻旱情，水塘、水庫儲水見底，逾4.5萬人食水供應受影響，更有中小學因此停水。政府指，由於形勢不容樂觀，且目前距離雨季尚有時日，呼籲市民節約用水，各地亦已加緊調水。

紅河州元陽縣去年超過100天錄得35℃及以上溫度；大理州防汛抗旱辦亦表示，當地降雨量為近8年來同期最少。自2012年2月中旬以來，大理州氣溫回升、卻無有效降雨，影響山區居民、牲畜和農業用水。氣象部門日前表示，預計未來10天旱情將持續。

其中在往年旱情嚴重的祥雲縣，部分地區飲用水供應出現緊張，該縣近兩個月的降雨量僅為14毫米，較去年同期減少近一半。但隨着春季農作物栽種期開始，全縣將進入農業生產用水高峰期，今年全縣缺水量約4,300萬立方米。保山市更有逾1,364公頃農作物受旱，預計將影響今季收成。

乾旱更影響到中小學以及民居的食水供應。玉溪市波衣小學、河西中學等，均因乾旱停水。市政府在1月12日已緊急安排調水，並出動消防水車向市民送水。

此外由於降雨偏少，省內多地塘庫儲水量也明顯減少，曲靖市部分塘庫已乾涸。當地水務部門表示，自去年年底以來，曲靖大部地區氣溫偏高，令僅有水量蒸發。氣象台高級工程師稱，當地氣候特點為冬旱和春旱，現象每年都會發生。