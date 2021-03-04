憂共享電動車搶生意　的士集體載走棄郊外

遼寧省大連市普蘭店區近日發現有大量共享電動單車，被的士集體運載到荒野棄置。由於該些共享電動單車外表新簇，有網民質疑的士擔心生意受影響，因此「先下手為強」。及後警方介入調查，而當地交通運輸局周三（3月3日）發通報稱，事後已約談的士業界，要求立即停止涉嫌違法行為。

有關共享電動單車被載走的片段於上周六（2月27日）流出後，普蘭店區交通運輸局翌日隨即約談的士協會負責人，要求業界通過合法渠道表達訴求。另公安機關第一時間介入，經初步調查共有700多輛共享電動單車棄置，待事件調查後，將依法處置。

普蘭店區交通運輸局表示，當地區委、區政府已要求公安、交通運輸、住建、市場監督等部門，維護市場公平競爭，切實保障消費者權益，做好事件處置和社會穩定工作。而區交通運輸局也表示，將全面加強的士從業人員規範管理，協調各相關部門調查研究制定不同業態融合發展的實施意見，協調新業態與傳統行業和諧發展。

有關片段公開後，有網民認為在地方較小的城市，短途出行叫車不化算，共享電動單車的出現，正好能解決此類需求，卻勢必搶走的士不少生意，令司機的收入下降。可是的士司機非透過合法渠道反映，而是私下令競爭對手「消失」，網民批評這種行為未免太過粗暴，不但不得人心，更已構成犯罪。