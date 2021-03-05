加國控方律師：引渡孟晚舟到美國受審　才是「法治的勝利」

中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡案，周四（4日）繼續加拿大卑詩省最高法院開庭。就辯方指美國前總統特朗普揚言會介入孟晚舟案件是濫用程序，代表加拿大政府的控方律師弗拉特（Robert Frater）在庭上反駁，指特朗普干預案件的因素已不存在，反稱將孟晚舟引渡到美國受審，才是「法治的勝利」。

特朗普於2018年12月11日，即孟晚舟被捕後10天時說過：「如果我認為這對有史以來最大的貿易協議有好處，重要的是對國家安全有好處，我當然會干預。」弗拉特表示，特朗普發表這言論的時候，加拿大法庭仍未決定此案是否符合雙重犯罪定義；而如果特朗普的說話真如此嚴重地影響此案，那麼在案件被認定符合雙重犯罪標準之前，辯方就應該提出反控，但如今時機已過。況且，特朗普現在已不是美國總統，所謂政治干預的因素根本不存在了。

弗拉特又稱，辯方指特朗普的上述言論是「威脅」，然而該言論並不符合「威脅」的定義 ，辯方又嘗試以「令人震驚、異乎尋常、有害」等一連串形容詞來形容特朗普的言論，但這些形容詞仍有待客觀事實的支持。弗拉特反指，將孟晚舟引渡到美國就欺詐罪受審，無論她被裁定有罪與否，公義都得到彰顯，這才是「法治的勝利」。

弗拉特強調，人所共知，圍繞着此案的是地緣政治局勢，但加拿大法院的工作，就是確保政治沒有侵害本案。他說，如果美國對孟晚舟的檢控是政治性的，那就不容法官作判決，但事實上，加拿大的司法部官員和法官，對是否引渡孟晚舟有最終決定權。因此，弗拉特敦促法院應關注法律和事實，「把政治留給政客們。」