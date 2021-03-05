FENDI商標案外商勝訴　華企須賠35萬人民幣

益朗公司在店面招牌和門外宣傳牌上均使用「FENDI」商標。

意大利流行品牌芬迪公司早年起訴2間內地企業侵害「FENDI」商標權，上海市高級人民法院周四（4日）作出三審判決，維持芬迪公司勝訴，涉事內企構成擅自使用企業名稱的不正當競爭，須賠償對方經濟損失和訴訟開支共35萬元（人民幣，下同，約42萬港元）。

2015年9月，首創奧特萊斯公司營運商場，在江蘇省崑山市開業，並租給上海益朗公司9間店舖開始銷售FENDI品牌商品。芬迪公司內地代理人發現，上述店舖的招牌、商品包裝、收據、宣傳冊等，均使用了「FENDI」或「芬迪」商標和字號，甚至在微信公眾號上宣稱「形象高貴的意大利品牌芬迪終於來到崑山」。

芬迪公司認為，早在上世紀80年代就已在內地註冊「FENDI」等系列商標，並通過長期經營和推廣，讓品牌在境內獲得高知名度，於是在2016年4月入稟起訴這2間內企，控告益朗公司侵犯商標專用權，並控告明知侵權而不制止的奧特萊斯公司幫助侵權。

法院指出，益朗公司使用「FENDI」商標，足以導致公眾誤會其與芬迪公司的關係，且補救措施不足以消除混淆，因此維持侵權判處；至於奧特萊斯公司，明知益朗公司未獲授權，不但允許其店面使用該商標，更在微信公眾號刊登「大牌駕到- FENDI」等文章，因而判定須與益朗公司共同承擔法律責任。