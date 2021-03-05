全球晶片短缺　美國審批向中芯出售製造設備仍緩慢

正當全球受到晶片短缺問題打擊之際，英國傳媒報道，美國政府審批美國公司向中國半導體生產商的中芯國際（SMIC）出售晶片製造設備的許可，進度仍然緩慢。

由於中芯已被美國列入貿易黑名單，包括泛林集團（Lam Research）及應用材料（Applied Materials）等美企要先申請許可，才能向中芯國際出售晶片製造設備。報道指，中芯在去年12月被列入黑名單後，多間美企已隨即向政府申請出售許可，但估計仍有價值約50億美元（約390億港元）的零件和組件的許可仍未審批，近期只有少數昂貴設備的許可獲批。報道指出，審批進度慢，是因為拜登政府上任後，新任命主管所領導的政府機構，仍未完全決定好企業可以向中芯出售哪些產品。

自上任政府將中芯列入黑名單後，大部分美企產品的出售許可審批時須考慮個別情況，能夠製造最先進10納米或更小型晶片的設備多數都不獲許可。政府本應在一個月內就要決定是否批出許可，但後續的跟進問題拖慢了進度。消息指，官員後續詢問零件或組件是否可用於生產10納米或更小晶片，來來回回很多次，導致批出審批進度緩慢。

美國商務部發聲明，否認對中芯的限制導致晶片短缺，並指短缺的主要是較舊技術的晶片，而對中芯的限制則涉及先進技術。