台軍步兵第109旅復編　訓練新兵及後備軍人

台海局勢一觸即發之際，台灣的國防部於去年起推動後備部隊改革。因應訓練新兵及後備軍人需要，原已裁撤的台軍步兵第109旅周三（3日）在新竹正式復編，由參謀總長黃曙光上將授予軍旗及印信，並檢閱部隊。

在陸軍司令陳寶餘上將、第6軍團指揮官鍾樹明中將陪同下，黃曙光主持第109旅編成儀式。黃曙光表示，陸軍地面部隊是防衞作戰最後一道防線，後備戰力的編成是地面部隊的持續戰力；在台澎防衞作戰中關係生死存亡，期勉發揮「823炮戰」同島一命的精神，捍衞台灣的安全。

黃曙光又指，編成步兵旅可強化第一線灘岸守備戰力，戰時與常備部隊打擊旅共同構成「拘打配合、灘岸殲敵、常後一體」的關鍵戰力，未來各步兵旅編成後，每季必須結合作戰區戰備任務訓練月，執行戰備任務訓練，使官兵熟悉戰場環境，並把後備部隊戰力發揮到極致。

第109旅代號為「虎躍部隊」，駐地為桃園楊梅太平里營區。該部隊源自抗戰時的國軍青島保安總隊及青島保安旅，於1958年駐守小金門期間參與「823炮戰」，並獲頒榮譽虎旗，及至2006年裁撤。