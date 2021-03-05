美民調：美國人對華想法轉差　9成視中國為敵人

美國民調機構皮尤研究中心周四（4日）公布最新民調，顯示美國國民對中國持強烈負面觀感，有90%受訪者視中國為對手和敵人，並會威脅美國利益，而國民亦對總統拜登的對華政策沒有信心。

皮尤研究中心在上月初隨機訪問接近2,600名美國人，共和民主兩黨支持者各佔一半。調查發現美國人在多個範疇對中國持負面想法持續上升，包括中國人權、經濟摩擦、中共政治制度和中國希望取代美國成為唯一超級強國的想法，尤其香港和新疆的人權問題。調查顯示，89%受訪者視中國為競爭對手或敵人，而非夥伴；48%人士認為限制中國實力和影響力是首要任務，比起2018年的民調上升32%。

受訪者對拜登處理中國事務的信心，低於其他外交問題，例如恐怖威脅、氣候變化和使用武力。有70%受訪者認為，即使會傷害中美經濟關係，華府也應推動中國人權，相反只有26%人覺得要以經濟為先，而非人權。報告說，在與中國的雙邊關係中，美國人希望更加注重人權，即使要以犧牲經濟關係為代價。報告亦提到兩黨支持者對華取態也有不同，有72%共和黨支持者認為要強硬對抗北京，而非建立經濟關係，數字比民主黨方面的37%為高。