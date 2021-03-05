台捷運站反恐演練　警方出動新購裝甲車

台灣台中市警局周五（5日）在捷運台中市政府站，舉行防恐演練，出動新購入的Lenco Bearcat G2警用輪型裝甲車。台媒指出，該型裝甲車廣泛用於美國特勤警察，台灣僅在2019年購入一輛。

演練從上午9時起，為時約40分鐘，項目包括反恐維安演練、模擬站體機房爆炸、模擬恐怖分子挾持旅客，以及爆炸物排除。參加演練的有台中市警察局、警政署保一總隊維安特勤隊、台中市警局保安大隊、刑事局偵五大隊等。

上文提到的Lenco Bearcat G2警用輪型裝甲車，具有越野性能佳、高防禦性、機動性與反應力，即使輪胎被子彈打中，失去胎壓仍能繼續行駛，車身裝有鋼材裝甲，能抵禦12.7厘米機槍子彈攻擊，車頭還有爆破裝置。至於其他演練設備還有防暴鋼叉、多功能氣動式網槍、拋射式電擊槍、胡椒噴霧等。

台中市長盧秀燕表示，因台中市政府站平時往來人員眾多，反恐演練是為了保障乘客安全。台中市政府站位於台中捷運烏日文心北屯線，該線自去年11月16日開始試營運，未料因列車連結器軸心斷裂，致使全線暫停行駛進行列車全面檢修，目前通車時間未定。