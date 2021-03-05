美軍擬釣島周邊訓練　因天氣惡劣擱置

中國實施《海警法》允許對外國船隻使用武器後，釣魚島局勢持續緊張。日本傳媒周五（5日）報道，駐日美軍原計劃上月在釣魚島周邊海域模擬實戰訓練，但因天氣惡劣而擱置。報道形容美軍在釣魚島訓練實屬罕見，旨在牽制中國。

《讀賣新聞》引述日本政府人士報道，訓練圍繞假設釣魚島「出事」，美軍因應這情況出動，演練從運輸機投送彈藥等物資、在海上接收等一系列作業內容。報道指美軍想加強向登島部隊、周邊海域派遣船隻的供應能力，以防衞及奪回釣魚島。

日本政府人士形容，這是美國對釣魚島問題的明確表態，並有意透過罕見的訓練，展示美方重視盟國的立場。中國外交部此前多次回應表示，釣魚島是中方固有領土，中國海警船在上址巡航及執法，是中方依法維護主權的正當措施。

中國《海警法》上月1日生效後，美日兩國隨即回應，美國海軍陸戰隊當天聯同日本陸上自衞隊水陸機動團，在沖繩展開聯合突擊訓練；上月21日，美國海岸防衞隊與日本海上保安廳在小笠原群島海域，模擬取締違法作業的外國漁船。

在區內局勢緊張的背景下，日本陸上自衞隊幕僚長湯淺悟郎周四（4日）表示，正與法國陸軍和美國海軍陸戰隊協調，在日本境內與自衞隊展開聯合演習，這將是日美法在日本的首次正式訓練，但演習地點和規模未定，最快5月後舉行。