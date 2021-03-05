斥大陸對台施壓日趨加重　IPAC擬深化與台夥伴關係

大陸近日禁止進口台灣菠蘿，台外交部長吳釗燮周四（4日）參加「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的視訊會議，提及台灣的國際處境和大陸暫停進口台菠蘿等情況。IPAC會後在Twitter發文稱，台灣面臨的大陸壓力日趨加重，期待未來能深化與台的夥伴關係。

外交部發言人歐江安周五（5日）回應稱，各國共同主席與吳釗燮於會中就多項議題進行深入討論，吳在會上展示台灣菠蘿。針對會上具體討論內容，歐江安表示，由於IPAC會議為閉門性質，外交部不便透露。歐江安強調，IPAC去年11月曾發表聯合聲明，高度支持台灣參與世界衞生組織（WHO）。

另外，台灣的交通部長林佳龍日前要求交通部所屬機關按實際需求和預算，購買台菠蘿，並研發與菠蘿相關的菜式。截至周五上午，有關部門已認購9,500箱、約7.6萬個菠蘿，金額約550萬元新台幣（約155萬港元）。

世界台灣商會聯合總會前會長林見松周五表示，將有2噸台灣菠蘿輸往澳洲。惟台灣到澳洲的空運費用昂貴，而用海運風險非常高，目前台灣的農委會將為空運菠蘿提供補助運費。