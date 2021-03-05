多間連鎖飲品店無視「禁塑令」　違法提供膠飲管

內地自本年元旦起在全國餐飲行業中實施「禁塑令」，即禁止使用不可溶解的一次性膠飲管。惟內媒周五（5日）報道，近日暗訪各地多間連鎖飲品店，發現店家無遵守新例，有些更存在衞生問題，食品安全存疑。有專業人士分析，涉事店家行為嚴重違法，將會被依法處罰。

內地記者走訪湖北武漢多間飲品店，發現多間大型知名飲品品牌都已經提供紙飲管或聚乳酸（PLA）飲管取代膠飲管，但有一間宣稱擁有超過2,300間分店的店家，卻依舊提供膠飲管。記者向店員查詢，對方稱因之前大批購入膠飲管，所以繼續使用。然而，「禁塑令」從1月1日實施至今，該店家在2月初被目睹仍然沒有「走塑」。另一間位於步行街的連鎖茶飲店，其工作人員表示並無環保飲管供應。

報道指，上述飲品店的員工的衞生操守未如理想，無戴手套、無消毒雙手就製作飲品，另在期間碰觸其他物品如收銀機、電腦、電話，甚至徒手將食材扔進杯中。北京市有律師接受內媒訪問時分析，提供膠飲管的店家與實施環境保護的政策背道而馳，會面臨相關主管部門責令改正，處1萬元以上（人民幣，下同，約1.2萬港元）至10萬元以下（約12萬港元）的行政處罰。