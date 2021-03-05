男子疑遭過度矯正變「鯊魚牙」　稱診所索取高昂費用

內媒周五（5日）報道，山東省濟南市一名靳姓男子獲友人介紹，到當地某口腔診所做牙齒矯正，詎料本來打算治療兩隻門牙，卻遭牙醫磨掉16顆牙齒，更被索取高昂費用。靳某宣稱手術前並不知治療方案及費用，惟對方稱在治療前屢次講解，並得到當事人簽名同意，但拒絕出示監控片段。雙方兩次調解均失敗告終，靳某決定從法律途徑索償。

靳某稱，手術前沒有多問，僅得知若採用品牌的全瓷牙要價約2,000元（人民幣，下同，2,397港元）。他指雙方未有簽署任何書面協議，因此質疑對方寫滿診斷內容、擁有其簽名的口腔病歷是偽造的。他解釋，友人與他有生意來往，因此知道其簽名。他曾嘗試要求做筆迹鑑定，惟自己那份是影印本而非正本，被鑑定中心告知無法受理。

他憶述，診所人員替他打好多麻醉藥，期間感到牙齒被磨，後來才得知磨掉了12顆牙齒，還有1顆門牙早磨斷，及後因咬合不齊再磨掉4顆，並裝上了臨時牙套，因熟人介紹打8折需繳付約4萬多元（約4.8萬港元）。靳某後來到正規醫院求醫，得知自己6顆牙的神經壞死，後續費用或需花十數萬人民幣。

涉事的李醫生反駁靳某的説法，稱是對方私自更換診所治療，摘除臨時牙套的傷害，屬於他個人責任；前期治療的費用亦未繳付過1毫。另外，拒絕提供監控片段的原因是因有其他患者及人員，在保障個人私隱下，無法向區衞計局醫政科提供。