古人類遺址萬綠湖畔重見天日　大量新石器時代文物出土

內媒近日報道，廣東省河源市最近因天氣乾旱、甚少下雨，導致萬綠湖畔的水位連日下降，卻讓文物考古團隊獲得重大發現，有十多座客家古建築遺址及古窰遺址「浮」出水面。另外還發現一大批新石器時代晚期至明清時期的古文物，以及新石器時代晚期至先秦時期的陶片及多個朝代的瓦片。

萬綠湖的水位直至周三（3日）已經下降至93米，屬22年以來的最低水位線。考古成員在上月底發現一個山頭，遺留上百件石器及陶罐，當中有箭鏃（即金屬箭頭）和石錛。另有黑釉陶罐、瓷煙嘴、陶瓷碎片等。有內媒記者曾到遺址附近走訪，發現3個明代黑釉陶罐、1個清代石秤砣及一批新石器晚期的零碎陶片、瓷片等，本周將全數上交至市博物館館藏。

另外，之前有考古隊員發現一個疑似石器加工場。館長杜衍禮表示，目前在萬綠湖畔沿湖的多個鄉鎮出土了多種古文物，證明早在4,000多年前，河源就有古人類在萬綠湖兩岸生活，推測當時的生產活動相當活躍。他表示，現發現的遺址及古文物，對了解古人類的生活習俗、陶瓷業發展、當地移民史等均有重要科研價值。