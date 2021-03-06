主播勾結平台密謀外圍賭博　23人被捕涉案逾2500萬人民幣

內地直播平台日漸普及，有犯罪集團透過此新型的網絡渠道犯罪。江蘇省鹽城市有公安局周五（5日）表示，近日偵破一宗「直播帶賭」案，涉案者為平台的主播人員，透過假借直播體育賽事之名，私下引流推廣再誘導觀眾在賭博平台下注。警方最後抓獲23名疑犯，扣押了價值2500萬元人民幣（約2,991萬港元）的贓物。

亭湖分局在去年7月於多個網上直播平台，發現有賭波情況。當中的主播與賭博網站私相授受，透過55分賬的形式獲利。體育主播會在直播平台上直播賽事，期間會包裝自己成賭波高手，以高準確率預測比賽結果，之後趁機「引流」添加觀眾的聯繫方式，再叫他們添加主播平台的代理微信。該微信會發送賭博平台的鏈接，誘導他們成為會員充值參賭。

民警表示，已經扣押涉案者的手機及電腦，並且發現直播平台的負責人與境外賭博網站的代理人，原來正打算共同發展會員。專案組事亦查清涉賭平台背後的「靠山」，分別前往北京、湖南、湖北、廣東、浙江多地展開拘捕行動，另對操控公司的組織結構、管理模式、資金運作及人員情況調查清楚。