美國跨黨議員起草法案　加快維吾爾難民申請

美國參議院周五（5日）一致通過一項旨在加強審查孔子學院在美國校園影響力的法案，若有營辦孔子學院的大學不遵守監管法例，將會被削減聯邦資助。同時，眾議院兩名跨黨派議會正草擬法案，以加快處理維吾爾人的難民申請，是首次有支援維吾爾族移民的立法。

上述針對孔子學院的法案，規定任何營辦孔子學園的美國大學或學園，必須遵守新監管規則，否則將被削減聯邦資助，除非學校對孔子學園有全權控制，包括決定研究經費和工作人員等。法案下一步須在眾議院闖關，再經總統拜登簽署才會成為法律。

另外，來自佛羅里達州的民主黨議員多伊奇（Ted Deutch）和共和黨的巴拉特（Mario Diaz-Balart），希望最快下周提出保護受中國迫害的維吾爾人的《維吾爾人權保護法》。若果法案獲通過，維吾爾人的申請在美國難民體系中成為「第二優先事項」（Priority 2），意味申請者可跳過聯合國的轉介，直接向美國申請難民身份，以免第三國通知中國，減低被遣返回國的憂慮。

草案不但適用於在中國的維吾爾人，在土耳其等第三國無法定居的人亦符合申請資格，目前有數千名維吾爾人在離開中國後居於土耳其。未知有多少共和黨人支持法案，但兩人相信法案獲溫和派共和黨人支持。