內地戶籍制度改革　江西山東相繼放開城鄉落戶限制

內地戶籍制度改革再引起關注。繼江西省上月23日率先全國宣布放開全省城鎮落戶條件、全面取消城市落戶限制之後，山東省本周四（4日）亦推出戶籍新政，開放城鎮及農戶的落戶限制。

江西省政府發布的《關於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的實施意見》指出，將全面放開城鎮落戶條件，全面取消城市落戶限制，並以具有合法穩定住所，包括租賃，或合法穩定就業為戶口遷移的基本條件，取消參加社保、居住年限、就業年限等限制。

山東省政府新聞辦周四上午召開新聞發布會，介紹十四五期間山東戶籍制度改革問題。山東省公安廳治安總隊總隊長劉偉表示，山東將充分尊重城鄉居民自主選擇定居的意願，按照「宜城則城、宜鄉則鄉」原則，一方面全面放開城鎮落戶限制，取消其他前置條件和附加限制；另一方面允許符合當地人民政府規定條件的入鄉返鄉創業就業的高校學生、退伍軍人，以及擁有農村宅基地使用權的原進城落戶農村人口回農村落戶，促進人口雙向流動，合理分布。

政策宣布後，網民議論紛紛。有人認為，江西宣稱取消戶籍限制並非事實，而是放鬆入住限制，因為申請人必須符合有穩定住所及穩定工作等條件。亦有意見呼籲農村人，不要前往城市幫助填補當地的的爛尾樓和大量的地產泡沫，中國今後的機會或許還是在農村。另有網民表示，「沒有工作機會誰要來？」、「江西城鎮戶口不值錢」。