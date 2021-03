中國公使斥反華者敗類　澳洲學者：我很自豪

中澳近年關係緊張,中國駐澳公使王晰寧上月底在出席新春晚宴時,公開發表斥責澳洲詆毀中國的言論,並用「敗類」(scumbag)比喻當地的反中人士,激發澳洲人的反華情緒。其中英國周刊《The Spectator》周五(5日)刊登一篇澳洲學者的反駁文章,並稱若中方認為其他人支持普世價值就是「敗類」,那麽他對此稱呼感到自豪。

王晰寧上月25日以「現在在澳洲做中國的朋友真難」發表講話,稱澳方在新冠疫情上只報道中方的惡意新聞,中國朋友的形象完全被抹黑,又指中澳合作被那些損害澳洲財政資源的「吃閒飯者」,質疑成是中國要威澳洲的主權及安全。而中國的老朋友更遭污衊為「熊貓擁抱者」,弄得好像與中國友好是罪過。他強調,那些「敗類」會遭世人唾棄,後代會為此感到蒙羞。

去年遭中國禁止入境的澳洲學者漢密爾頓(Clive Hamilton)在周刊撰文,先是以題駁題「編得不錯,中國,但我很自豪被你視為敗類」(Nice try, China, but I’m proud you think I’m a scumbag)」回應王晰寧,並指出其演講稿的英文版刪去「敗類」一詞。他其後提到,中國共產黨巧妙地將自己當作「中國」及「中國人民」的代名詞,再錯誤地塑造成國家、人民及政府一體化,隨後模糊三者的界線,將任何批評都變成是對國家及人民的攻擊。

他又向美媒表示,澳洲目前與中國做朋友並不難,但與中共為友則有難度。他指澳洲對中國政府的態度普遍都是負面,因此那些捍衞中共政府的行為,都會引起任何澳洲人的懷疑及敵意。他續稱,除非北京停止目前的威脅、侮辱及懲罰性的「國家流氓」做法,否則澳洲是不會改變與中國的關係。