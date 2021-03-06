德國兒童書稱新冠病毒源自中國　華總領館嚴正交涉

德國華人微信圈近日廣傳一篇德國兒童讀物，指「新冠病毒來自中國，並從那裏傳到全世界」，引發不滿，斥責內容誤導，可能導致種族歧視。據說有華人家長曾發電郵投訴，惟得到出版社「毫無誠意」的回覆。中國駐漢堡總領舘周四（4日）發文，稱事件受到中方高度重視，已向相關出版社提出嚴正交涉。

名為「給安娜和莫里茨的一道新冠彩虹」是由德國漢堡某出版社於去年中出版，作者為施泰因達姆（Constanze Steindamm）。書中兩名小孩的父親提到「新冠病毒來自中國，並從那裏傳到全世界」，引發在德華人強烈不滿。有華人電郵投訴時指出，上述描述會令人聯想到病毒是由中國製造並傳播，而此説法是錯誤的，會推動反華的種族主義思想。另外，由於讀者群是小朋友，書中的訊息會令他們產生錯誤理解，可能會令他們與華人兒童交往時產生傷害。

出版社兩小時內回覆電郵，承認書中的用詞不當，未有考慮周到及敏感性，會在日後出版的版本中作出修改。有網民稱，出版社應回收書籍及道歉。

中國駐漢堡總領舘表示已提出嚴正交涉，稱「挑釁、歧視、仇恨言行與德國主流價值觀不符」，另呼籲中國公民提高防範意識及保持冷靜。