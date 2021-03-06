新增7宗境外輸入新冠個案　1台商緬甸回台病歿

台灣的疫情指揮中心周六（6日）公布新增7宗境外輸入新冠肺炎確診病例，分別由印尼及菲律賓入境；另新增1宗死亡個案，患者為60多歲台商，曾在緬甸確診。台灣累計10人死亡。

指揮官陳時中表示，7名確診者皆為男性漁工，其中2人為印尼籍，5人為菲律賓籍，年齡介乎20多歲至40多歲，今年2月19日來台工作，皆持有上機前3日內檢測無感染報告，入境時無不適症狀，入境後到集中檢疫所檢疫。7人周四（4日）接受檢疫期滿前採檢，並於周六確診。上述人等在檢疫期間無與其他人接觸。

新增的死亡患者為男性，有糖尿病及高血壓病史。他去年1月到緬甸工作，去年12月底當地發病、確診、及住院治療，本年1月底症狀緩解後出院。他後來又出現呼吸困難，上月初再度在當地住院治療，數日後搭乘醫療專機返台。他入境後收治住院隔離治療，並經醫院採檢確診，住院期間使用呼吸器治療。他的病情在本周惡化，因多重器官衰竭在周五（5日）病逝。