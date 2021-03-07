美軍抵塞爾維亞訓練　抗衡中俄影響力

塞爾維亞近年加強與中國及俄羅斯的關係，引起美國注意。美軍一支特種部隊本月起在塞爾維亞，與當地反恐部隊訓練一個月。外界認為美方有意透過雙邊軍事合作，抗衡中俄兩國在當地的影響力，令巴爾幹半島成為中美俄角力場。

美媒上周五（5日）報道，一支以德國為基地、綽號綠扁帽的美國陸軍特種部隊分遣隊，到塞爾維亞與當地反恐部隊訓練，以協助對方具備能力，應對回教武裝分子可能經該國由中東進入歐洲的威脅。美國特種作戰司令部同日公開訓練照片，表示要加強塞爾維亞應對恐怖主義、有組織罪行、綁架人質等共同威脅。

美國特種作戰司令部歐洲指揮官泰伯（David Tabor）少將表示，中國在塞爾維亞以至巴爾幹半島地區的影響力以經濟性質為主，已經引起美方關注。他形容塞爾維亞在歷史上都是東西方陣營的大國角力場，但認為西方將佔有優勢。

塞爾維亞不但與俄羅斯關係良好，近年也與中國愈走愈近。去年從中國接收配備導彈的武裝無人機，成為首個得到華製軍事航空裝備的歐洲國家，今年更採購中國防空導彈系統；總統武契奇形容，中國是歐洲最重要及最密切的朋友。中國亦加強投資當地，包括鐵路及能源項目，同時在新冠疫情期間提供疫苗。