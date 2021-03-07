內地新增13宗確診　專家促建立病毒株資料庫

內地周日（7日）公布新增13宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。中國工程院院士張伯禮則認為，雖然疫情在中國已基本受控，惟國外疫情尚未得到有效控制，疫情外防輸入、內防反彈的壓力增大。針對新冠病毒變異，他因此建議建立國家級病毒株資料庫。

過去一日，內地境外輸入確診病例分別為四川7宗、廣東4宗，及上海2宗；同日無新增死亡病例，上海報告一宗境外輸入疑似病例；另全國新增11宗境外輸入無症狀感染個案。至今內地累計89,975人確診，累計4,636人死亡。

張伯禮指出，從目前統計數據看，新冠肺炎變種病毒株傳播速度加快、更具傳染性。雖然病毒突變基本不會影響核酸檢測的效果，但可能會一定程度影響抗體檢測結果，產生假陰性（即無感染）。因此他建議建立國家級病毒株、感染血清和抗體資料庫，建立共享樣本機制；研究病毒變異的驅動因素，建立病毒表型、傳播能力、致病性及疫苗逃逸情況的研究方法，明確病毒致病機制；研究病毒變異的風險評估策略。

他又認為，應建立變種病毒株疫苗種子庫，研發新型的疫苗和抗體；加快審批與開放被動免疫製品及可有效提高人體非特異免疫的製品，如噴吸干擾素或納米抗體，加強建立群體被動免疫屏障。同時，密切監控病毒變異對疫苗效力的影響，着重疫苗研發製備技術平台的建設，加快後續各類創新疫苗的研發進程。