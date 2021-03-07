「密室逃脫」競爭激烈　業者增設VR技術尋出路

內地娛樂場所眾多，以往年輕人喜歡流連網吧、卡拉OK等地，新興的「密室逃脫」已成為新一代的娛樂代表。然而，「密室逃脫」經營並不容易，需經常轉換密室主題、道具等，讓玩家有新鮮感，同時卻令成本上升，業者難以回本。內媒上周六（6日）報道，內地有業者嘗試擴展多類型商業模式，甚至利用虛擬實境（VR）技術，拓寬盈利空間。

密室逃脫經營困難的原因，除了行業競爭激烈外，更是一門重資本的生意，從房租、裝修、人工、道具及機關設備等，資金投入較多。數據顯示，一個設備簡單的傳統密室，建造成本就要價30萬元（人民幣，下同，約36萬港元）；有真人NPC（非玩家角色）、電子機械的沉浸式密室則要100萬元（約119萬港元）。另業者面臨的難題往往是內容、主題都過於單一化。

業者為求盡快回本都想盡辦法，其中有公司推出「三客拼場」或提前預定服務，提高滿場率及場次數量。面臨知識版權問題，購買版權會構成較大支出，還可能會把成本加諸在玩家之上。部分公司則吸引玩家自建遊戲研發團隊，包攬遊戲策劃、密室空間設計、真人NPC表演腳本編寫等工作，玩家則可出售方案獲利。

一些較大型的公司則嘗試跨界研發VR類密室逃脫，透過技術幫助傳統密室突破物理空間，就算再店面較小的門店中，亦可有多個遊戲場景供玩家選擇；在VR沉浸式密室中所需的場景、場地配置不高，只需專業的VR技術，能夠提高創業門檻。