解放軍最新型防空導彈曝光　首具行進發射能力

內地官方電視台軍事節目近日首次披露，解放軍最新型的野戰防空裝備紅旗17AE防空導彈。相比同系列早期的導彈系統，這款新型防空武器最大特點是具備行進期間發射的效能，令反擊速度和靈活性大為提升。

節目介紹該款新型防空導彈系統試驗行進中導彈發射的能力。開始時，導彈作戰車打開雷達在跑道上來回偵測，不久後一架橙色靶機起飛，雷達迅速發現目標並發射一枚紅旗17AE導彈。不到10秒鐘，導彈便將靶機炸至粉碎。

於2012年服役的紅旗17系列，改良自俄製道爾M1防空導彈系統，將導彈垂發裝置、雷達和光電探測裝置安裝在同一輛作戰車輛上，有別於以往由導彈車、雷達車等多種車輛集成龐大系統。在節目所見，紅旗17AE雖然沿用道爾M1的「一車8彈」車載導彈數量，卻採用了兩套4聯裝模塊化打擊單元組，集儲藏、運輸、發射功能於一體，有效縮短作戰間隙，只需更換發射箱就能夠繼續作戰。

有別於以往安裝在履帶式底盤上的道爾和紅旗17，這款新型防空導彈系統設置在一輛高機動越野性能的作戰車上，最高時速達到每小時90公里，可以在每小時25公里的速度發射。技術人員透露，面對固定翼飛機這類目標，紅旗17AE可以在距離目標15至20公里的距離發動攻擊。此外，新型導彈還可以一次打擊4個目標，包括攔截巡航導彈、空對地導彈等。中國工程院院士、導彈專家于本水總結稱，新型作戰車的作戰能力相等於5輛上一代戰車。