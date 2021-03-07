日媒指歐洲炮艦外交　料對華構成阻嚇作用

南海軍事局勢加劇，繼美國持續派軍機和軍艦於印太海域執行自由航行任務，英國、法國和德國今年也先後派潛艇和軍艦前赴南海。有日媒分析，歐洲多國實施「炮艦外交」將逼使中國大陸一旦在南海及對台灣決定採取軍事行動時，必須承受更高昂的代價；雖然目前歐洲各國對華政策不一致，但長遠或對中國採取更強硬的立場。

日媒於上周五（5日）發表評論文章稱，北京當局近年在香港、新疆及南海的強硬行動，在歐洲引起廣泛反彈。去年10月美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）一項調查顯示，英、法、德三國超過七成受訪者均對北京持負面看法，而這種不滿情緒更升級為側重軍事壓力的炮艦外交。文章引述一名歐洲外交人員稱，除政治原因外，由於南海作為貿易航道，佔英、法、德三國貿易額約10%，因此大陸在該海域軍力崛起，也對歐洲多國的經濟利益構成威脅。

文章指出，解放軍目前估計擁有約350艘軍艦，按數量計算，即使將美國加上英、法、德派往印太地區的軍艦，雙方也無法相提並論。但有亞洲和歐洲的安全官員認為，英、法、德的行動，一方面展現出歐洲在印太地區投射海軍力量的能力和意願，逼使解放軍修改其對台灣和南海的行動計劃。此外，假如英、法持續向該區派遣軍艦，則可能形成一個以美國主導、另有日本和澳洲參與的全新海軍合作框架。