中俄被指網攻歐洲藥品管理局　竊新冠疫苗資料

歐洲藥品管理局（EMA）去年12月遭網攻，入侵其伺服器內有關美國藥廠輝瑞和德國生物科技公司BioNTech的新冠疫苗資料。荷蘭傳媒上周六（6日）引述消息指，俄羅斯一個情報機構及中國間諜有份發動該次網攻；中俄外交部暫未回應有關指控。

荷蘭報章《人民報》（De Volkskrant) 引述了解調查情況的知情人士報道，去年上半年EMA成為中國間諜的目標，下半年則遭到俄羅斯情報機構的網絡攻擊。消息指，中國間諜透過網攻德國一間大學的系統，取得入侵EMA的途徑；俄羅斯則利用EMA在兩步驟驗證登錄，及其他形式的網絡防禦漏洞，展開網攻。

消息人士又指，俄羅斯黑客入侵EMA的系統逾一個月，主要有興趣知道哪些國家可能使用由輝瑞和BioNTech研發的新冠疫苗，以及會買多少疫苗。EMA遭網攻後數小時，輝瑞和BioNTech表示其疫苗研發的相關資料被非法取得。事後黑客把取得的文件放到網上，但EMA指內容曾被編改。EMA已聯同荷蘭和歐洲執法當局展開調查，但仍未公布有關網攻幕後黑手的任何詳情。